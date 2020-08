De quem é a culpa de o plástico ir parar ao oceano?

“Cuidado”, alertava uma amiga que andava um bocado obcecada com o assunto. “Só uma pequena parte do plástico que pomos para reciclar é reciclada de facto e muito do restante acaba por ir parar ao oceano”. A única opção ecológica, dizia ela, era reduzir o plástico ao mínimo quando se faz as compras no supermercado. Assim, se por acaso houvesse umas bolachinhas muito apetitosas mas embaladas em plástico, teríamos de fazer o sacrifício de as deixar na prateleira. Na altura não liguei muito, até porque achei que tudo aquilo roçava o exagero. Mas o facto é que esse aviso ficou-me a ecoar num recanto qualquer do cérebro. Hoje, quando vejo reportagens como a que a TVI 24 tem transmitido – Plástico, o novo continente – fico a perguntar-me se será mesmo verdade o que a minha amiga dizia acerca de o ciclo do plástico terminar no oceano. Só que, ao contrário dela, não fico cheio de remorsos, pois parece-me que se alguém falha neste processo não sou eu – que até coloco para reciclar as embalagens (além do cartão, do vidro, das pilhas e dos pequenos aparelhos eletrónicos, uma estafa!) – mas sim o Estado, que pode não estar a cumprir a sua parte. Já houve quem me garantisse que em certas localidades o destino do lixo é todo o mesmo: reciclável ou não, vai direitinho para as entranhas dos camiões que fazem a recolha.

