Tenha acesso a uma ilha provada com 16 hectares

Ilha Long Caye - 63 milhões de euros

Por cerca de 63 milhões de dólares (aproximadamente 75 milhões de euros) pode ter acesso a uma ilha privada com cerca de 16 hectares. Neste espaço há um total de seis pequenas cabanas que oferecem vistas sobre o mar das Caraíbas. A cerca de 19 quilómetros da costa do Belize, que “é um país da costa oriental da América Central conhecido pela sua extrema biodiversidade e ecossistemas únicos. É aqui que o segundo maior recife de coral do mundo encontra as longas e arenosas praias, o estilo das Caraíbas e a cultura dos maias”, revela a Engel & Völkers, consultora responsável pela comercialização.

De acordo com a promotora, trata-se de uma das ilhas mais conhecidas da região de Placencia e garante isolamento e intimidade. “A ilha tem o seu próprio abastecimento de água e eletricidade, bem como uma marina, e com as praias brancas e arenosas, águas cristalinas e magníficos recifes de coral, oferece também condições perfeitas para desportos aquáticos e pesca. Graças à localização de primeira qualidade e ligações ao continente, a ilha também serve como estância turística”, lembra a consultora.

Recorde-se que o Belize – com uma área de 22 960 quilómetros quadrados e uma população de 333 mil habitantes – é propício para observar flora e ainda espécies animais selvagens no seu habitat natural. No norte do país, na cidade de San Ignacio, fica localizada a Mountain Pine Ridge Forest Reserve. Estabelecida como reserva natural em 1944, tem cerca de 40 mil hectares com paisagens deslumbrantes.

Antigo complexo militar convertido em resort

Ilha de Favigna - 3,8 milhões de euros

Em Favignana, uma das ilhas Égadas, no Mediterrâneo, ao largo da costa ocidental da Sicília, a Engel & Völkers está a vender o Nido del Pellegrino Resort por 3,8 milhões de euros. O antigo complexo militar, com aproximadamente sete hectares, possui um total de dez apartamentos e duas suítes com vista para o mar. Perto do resort existem várias pequenas ilhas e enseadas que podem ser usadas para as mais variadas atividades de lazer.

