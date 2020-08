As autoridades belgas detiveram o principal suspeito do homicídio de um motorista português. De acordo com a polícia, o crime terá ocorrido durante um assalto à casa onde o português vivia há cerca de seis anos.

O suspeito terá sido encontrado pela Polícia Judiciária belga e, segundo a imprensa nacional o suspeito já tinha sido intercetado na noite do homicídio, que aconteceu entre 8 e 9 de agosto, junto ao apartamento da vítima, em Mons.

De acordo com os vizinhos, ouvidos na altura, a presença do homem numa zona reservada junto ao prédio levantou suspeitas. As autoridades não registaram, no entanto, sinais de arrombamento e a polícia acabou por libertá-lo.