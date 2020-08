Morreram três dos 38 utentes do lar do Barreiro com covid-19

Mafalda Gomes Jornal i 18/08/2020 20:11

Para além dos 35 casos ativos entre os idosos, há ainda 13 funcionários infetados com o novo coronavírus.