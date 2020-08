O Tribunal Especial para o Líbano considerou, esta terça-feira, Salim Ayyash, membro do movimento xiita libanês Hezbollah, uma milícia xiita apoiada pelo Irão, culpado do assassínio do ex-primeiro-ministro do Líbano Rafic Hariri, em 2005. Ainda não se sabe qual será a pena que será aplicada a Ayyash.

Julgado à revelia, Salim Ayyash foi considerado culpado de conspiração para cometer um ataque terrorista e da morte de Hariri e de outras 21 pessoas. "Apesar de não ter agido sozinho, teve um papel importante na preparação do ataque, pelo que é culpado das acusações", disse o juiz presidente do tribunal, David Re,

Os outros três acusados, Hussein Hassan Oneissi e Assad Hassan Sabra, foram ilibados pelo tribunal sediado em Haia, na Holanda. David Re considerou que não foi provado que sabiam da intenção de assassinar o antigo primeiro-ministro libanês.

Existia ainda um quinto suspeito, Mustafa Badreddine, um comandante do Hezbollah que foi assassinado na Síria, em 2016, mas foi retirado do processo.

O caso em questão trata-se do assassinato de Rafic Hariri, primeiro-ministro até à sua demissão, em outubro de 2004, em fevereiro de 2005, quando um camião armadilhado atingiu o veículo blindado em que seguia numa estrada costeira de Beirute. No atentado, morreram ainda 21 outras pessoas, enquanto 226 ficaram feridas.