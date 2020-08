Quatro pessoas ficaram feridas na sequência da queda de um revestimento de xisto de uma parede do restaurante do Évora Hotel, esta terça-feira de manhã. As vítimas são três adultos e uma criança, estando uma delas, uma mulher, em estado grave.

Todas as vítimas foram transportados para o Hospital do Espírito Santo, em Évora, para receber assistência hospitalar.

No local estiveram 19 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Évora, apoiados por nove viaturas, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), além da PSP.