Depois de a Rússia ter patenteado a primeira vacina contra a covid-19, na semana passada, eis que a China fica com a medalha de prata nesta corrida.

Segundo o Gabinete de Propriedade Intelectual do Estado Chinês, foi aprovada a primeira patente de uma candidata a vacina contra a covid-19, que pode vir a “ser produzida em massa num curto período de tempo”.

Os resultados da segunda fase de testes revelaram que a vacina é segura e induz uma resposta imune contra o novo coronavírus, pode ler-se numa investigação publicada, no final de julho, na revista The Lancet. Segundo a patente, a vacina mostrou uma “boa resposta imunológica em ratos e roedores, podendo induzir o organismo a produzir uma forte resposta imunitária celular e humoral [mediada por anticorpos] em pouco tempo”, noticiou o jornal Southern Metropolis.

A vacina começou a ser usada no final de junho no Exército chinês, depois de a equipa do investigador Chen Wei descobrir um anticorpo monoclonal neutralizante altamente eficiente.

Atualmente, na terceira fase de testes, está a ser comprovada a sua segurança e eficácia. Apesar de estar a ser desenvolvida pelo Instituto Científico Militar e pela empresa biofarmacêutica chinesa CanSino Biologics, esta fase vai ser realizada fora do país.

A investigação indicou que mais de 500 pessoas foram testadas, também com resultados positivos. Contudo, serão necessários mais testes humanos na terceira fase para confirmar se a vacina protege contra a infeção. Os autores disseram que nenhum participante da fase dois foi exposto ao vírus após a vacinação.

Especialistas citados pelo jornal chinês Global Times indicaram que a concessão da patente mostra “originalidade e criatividade”, e que “é provável que a CanSino solicite uma patente junto de autoridades estrangeiras para proteger os direitos de propriedade intelectual durante a cooperação internacional”.

Colaboração russa Os cientistas chineses ofereceram-se para realizar testes conjuntos com os seus homólogos russos. “A China e a Rússia podem aprender muito uma com a outra. Vale a pena estudar a tecnologia e a estratégia [de combate à covid-19], enquanto a China tem os métodos únicos para controlar a pandemia, especificamente o seu uso da medicina tradicional”, disse ao South China Morning Post o especialista em doenças respiratórias Zhong Nanshan.