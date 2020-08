A PSP deteve um homem, de 24 anos, por condução perigosa, em Oeiras. O detido conduzia alcoolizado contra o sentido de trânsito e em excesso de velocidade, com seis pessoas num veículo com lotação máxima de cinco.

De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, citado pelo Correio da Manhã, a interceção ocorreu pela 01h30 desta segunda-feira, depois de os polícias observarem o suspeito "em claro desrespeito por várias regras de trânsito como, por exemplo, circulação no sentido contrário ao estabelecido, em velocidade excessiva" e com seis pessoas num carro com lotação máxima de cinco.

O homem não acatou a ordem de paragem da PSP e “continuou a marcha, em velocidade excessiva em zona residencial, colocando em perigo os demais utentes da via". Acabou por ser intercetado e foi sujeito ao teste de alcoolemia, acusando uma taxa de álcool no sangue de 1,159 g/l.

O detido foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Oeiras por condução perigosa.