Silêncio na casa grande

Quando a casa grande fica em silêncio, os fantasmas visitam-me e trazem consigo imagens de uma infância que eu já tive e perdi. O prof. Lobo, distinto, de um negro luzidio como o melro do Guerra Junqueiro, vigiava atentamente os nossos movimentos na biblioteca que ficava na Estrada Nacional n.o 1, à direita de quem sobe, ao lado da Palhota, onde havia uma mesa de bilhar com tabelas aquecidas, um luxo para a Águeda daquele tempo. Havia alguém – não me perguntem quem, não sou esbirro – que escrevia nas primeiras folhas dos livros a letras maiúsculas: “O Lobo, além de ser preto, é coxo”. Não era bem um insulto, era apenas a constatação da realidade, mas ele não gostava, talvez porque fazia questão que lhe acrescentassem o “professor”, estava no seu direito, não se podia levar-lhe a mal.

