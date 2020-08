Meses depois de anunciada, a aplicação StayAway Covid, para rastreio de contágio, entrou esta segunda-feira em fase piloto, tendo iniciado os testes de segurança. A informação foi avançada ontem por António Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde, durante a habitual conferência de imprensa de análise do boletim epidemiológico.

“Estamos em fase piloto com os dois sistemas operativos que têm decorrido de acordo com o esperado”, adiantou António Lacerda Sales. Esta fase deverá estar concluída dentro de duas semanas.

O objetivo desta aplicação é fornecer informação aos seus utilizadores sobre possíveis contactos com pessoas infetadas com covid-19. “A aplicação instalada no meu telemóvel alerta-me rapidamente sobre uma exposição de alto risco a alguém diagnosticado com covid-19. Esta informação permite-me, rápida e atempadamente, solicitar o diagnóstico da infeção, mesmo antes de eu ter qualquer sintoma”, lê-se no site da aplicação.

Na semana passada, o Governo nomeou a Direção-Geral da Saúde como responsável pelo tratamento dos dados recolhidos, tendo publicado essa informação em Diário da República. A aplicação “deve respeitar a legislação europeia e nacional aplicável à proteção de dados pessoais”, lê-se no documento publicado.