Molho cigano e cigarros à flamenco

Onde está o mal de um molho ter a designação de cigano quando tal é sinónimo de qualidade?

A agitação provocada pelas redes sociais está a deixar o mundo mais perigoso e é preciso lutar contra estes novos ditadores que semeiam ventos para provocarem tempestades. Mas, infelizmente, são cada vez mais os que se acobardam perante os avanços do politicamente correto. Veja-se o caso da Knorr, que há mais de 100 anos tem um molho chamado cigano, mas que agora, com os ataques dos puristas, decidiu rebatizar o referido molho com a designação de paprica estilo húngaro. Onde chegou o absurdo! Se, durante um século, a empresa vendeu o molho cigano foi porque os consumidores associavam qualidades ao produto, e não o contrário. Calculo que, por este andar, ninguém mais vai poder fazer picante africano, pois será uma ofensa a todo o continente. Onde querem chegar estas pessoas? Onde está o mal de um molho ter a designação de cigano quando tal é sinónimo de qualidade?

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.