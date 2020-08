O histriónico episódio deu brado no Porto. Era comentado pelas esquinas, em conversas espontâneas, ou entre vizinhas, de janela para janela. Não deixou ninguém indiferente e cada qual inventou a sua versão dos acontecimentos, mesmo que lhe tivessem chegado por pé de orelha ou pela leitura das páginas de crime dos jornais.

Passara-se tudo na Rua do Almada. Com um casal que aí morava há anos e anos. Gente de poucas posses, alugara um quarto apenas, que o pecúlio não dava para mais. Todo o edifício, aliás, estava por conta de malta remediada. Era estilo colmeia. Uma misturada de divisões arrendadas a esmo, várias separadas apenas por tabiques, de higiene bastante duvidosa, como sucedia com muitos outros lugares semelhantes do Porto desse tempo. Até porque havia famílias numerosas por entre os inquilinos, não apenas casalinhos como o que foi protagonista desta história.

Era um casal estimado, entenda-se. Digno e trabalhador. A mulher entrava na firma na qual era secretária às oito em ponto da manhã, e o marido, de profissão mais liberal – vendedor de automóveis –, podia dar-se ao luxo de preguiçar até mais tarde em vale de lençóis, tirando prazer de ir ouvindo a vizinhança movimentar-se no início de mais um dia de jorna. Nesse dia em concreto, 18 de agosto de 1963, era domingo. A moça, com o vício de se erguer cedo, tratou de ir arejar o espírito à custa de uma passeata madrugadora, matutando nos problemas económicos que os afligiam atrozmente. Mais madraço, o companheiro deixara-se ficar nos braços de Morfeu. Tinha o sono pesado. Muito pesado mesmo. Um daqueles sonos que se atribuem a quem tem a consciência tranquila e não sofre de inquietações quotidianas. Nesse aspeto, era bem diferente da companheira. Otimista por natureza, estava certo de que a vida iria mudar mais tarde ou mais cedo e, até, mais cedo do que tarde. Por isso, a manhã de domingo ia percorrendo o movimento da rotação terrestre sem que nada lhe perturbasse os sonhos agradáveis. Nem mesmo a súbita entrada de um indivíduo no seu quarto, assim à sorrelfa.

Despertar! O acordar do nosso amigo foi bruto. De um momento para o outro, a porta que a mulher deixara entreaberta aquando da sua saída matinal foi empurrada por dois polícias movidos pela urgência da sua missão: encontrar o homem que, momentos antes, se infiltrara na divisão ocupada pelo dorminhoco.

O nome da personagem que se via, subitamente, a braços com um par de agentes mal-encarados era Augusto Teixeira.

