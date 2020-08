Os trabalhos de remoção de duas partes do navio japonês que encalhou, partiu-se em dois e derramou toneladas de petróleo na costa das Ilhas Maurícias começam esta segunda-feira.

De acordo com a agência de notícias Associated Press, os navios rebocadores vão puxar a proa para o mar e deixá-la afundar-se, enquanto o resto do navio será arrastado para fora do recife de coral onde encalhou e deverá ser restaurado na Índia.

Estima-se que mil toneladas de petróleo da carga do navio japonês de quatro mil toneladas já tenha escapado para o mar, segundo as autoridades.