A Assembleia da República está a tentar, desde 2013, alienar uma moradia situada a cerca de quatro quilómetros do Funchal. Tentou três hastas públicas (2013, 2018 e 2019) mas não houve ofertas. A nova opção passou por contratar uma imobiliária – a Madeira Legacy, Nobrepolis– em 26 de agosto de 2019. O objetivo era tentar uma venda tradicional por um valor de 450 mil euros. Mas o prazo de seis meses do contrato com a imobiliária expirou a 26 de fevereiro de 2020 e a secretaria-geral da Assembleia da República renovou-o por mais seis meses.

“Em fevereiro deste ano, foi aquele contrato objeto de renovação, por novo período de 6 (seis) meses, com inicio no dia 27 de fevereiro de 2020 e termo no dia 27 de agosto de 2020, período de vigência que se encontra atualmente a decorrer”, adiantou ao i a secretaria-geral da Assembleia da República numa explicação por escrito. Ou seja, o novo prazo expira a 27 de agosto, aproximadamente dentro de uma semana.

A moradia está publicitada na referida imobiliária como uma quinta tradicional madeirense – a Quinta do Leme, dois pisos, águas furtadas, e uma tipologia T4, e fica inserida num lote com 801 metros quadrados. No final do anúncio refere-se que “necessita de obras de manutenção e restauro” e o valor do IMI anual será de 382 euros.

O imóvel foi comprado em 2000 por 97.594.242$00 escudos (cerca de 487 mil euros) para a Provedoria de Justiça na Madeira, que o utilizou “entre janeiro de 2000 e junho de 2011, data em que o Provedor de Justiça informou a Assembleia da República de que a Provedoria de Justiça deixaria de ter instalações na Madeira”, conforme explicou ao i a secretaria-geral do Parlamento em julho de 2018, aquando da segunda tentativa de hasta pública. Recorde-se que a partir de 2011, a Provedoria de Justiça passou para o Palácio de São Lourenço, no Funchal.

Dois anos depois desta mudança, na primeira hasta pública, o Parlamento lançou o procedimento por um valor de 600 mil euros com base de licitação. Volvidos cinco anos, após duas novas avaliações do imóvel, o processo voltou a ser lançado, agora, por um valor-base 200 mil euros mais baixo: 400 mil euros. E repetiu-se em 2019. A partir daqui, a opção foi por um ajuste direto com uma imobiliária. Para o efeito foram consultadas “16 empresas imobiliárias que operam na Região Autónoma da Madeira, tendo sido selecionada a que ofereceu melhores condições à Assembleia da República”, adiantou o Parlamento no passado dia 23 de outubro de 2019, insistindo que o valor de 450 mil euros para a venda resultou de duas novas avaliações ao imóvel.

No primeiro ajuste direto com a imobiliária, o contrato previa 15750 mil euros (mais 3622,5 euros de IVA) para tentar vender o imóvel em 186 dias. Certo é que o Parlamento ainda não conseguiu alienar o imóvel, mantendo-se nas mãos da ‘Casa da Democracia’. Questionada pelo i sobre quais são os próximos passos, caso não se venda a moradia, os serviços da Assembleia da República responderam que “ainda não se encontram definidas quais as diligências a levar a cabo pela Assembleia da República, caso a venda do referido imóvel não se concretize até ao dia 27 de agosto de 2020”.

A moradia tem estado sem utilização desde 2011, mas os encargos mantêm-se a cargo do Parlamento.