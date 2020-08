No mês de julho só 15 pessoas viram o subsídio social de desemprego ser renovado, de acordo com os dados do Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério do Trabalho, revelou o Dinheiro Vivo.

Já em junho, 32851 beneficiários de subsídio social de desemprego viram a sua prestação automaticamente renovada.

O Governo tinha anunciado que a medida iria ser prorrogado automaticamente até ao final do ano.

O subsídio social de desemprego é uma prestação em dinheiro atribuída ao beneficiário desempregado, para compensar a falta de remuneração motivada pela perda involuntária de emprego, "quando este não reúna as condições para receber o subsídio de desemprego ou já tenha recebido a totalidade do subsídio de desemprego a que tinha direito (subsídio social de desemprego subsequente ao subsídio de desemprego)", adianta a Segurança Social.