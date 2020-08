A China anunciou, esta segunda-feira, ter aprovado a primeira patente de uma vacina contra o novo coronavírus. O Gabinete de Propriedade Intelectual do Estado Chinês afirmou que esta vacina, desenvolvida pelo Instituto Científico Militar, que se encontra na terceira fase de testes, pode "ser produzida em massa num curto período de tempo", citado pelos media internacionais.

A vacina foi desenvolvida pelo Instituto Científico Militar e pela empresa biofarmacêutica chinesa CanSino Biologics e já começou a ser utilizada pelo Exército chinês no mês de julho. Uma equipa liderada pelo cientista Chen Wei descobriu um anticorpo monoclonalaltamente eficiente contra o novo coronavírus e que tem tido resultados bastante positivos na imunidade contra a covid-19 em ratos e roedores, na segunda fase de testes. Segundo os resultados, a vacina é segura e induz uma resposta imune contra o coronavírus, pode ler-se nas conclusões do Instituto partilhadas no The Lancelet.

Apesar de já terem sido testados mais de 500 voluntários e os resultados terem sido positivos é necessário realizar mais testes em mais pessoas na fase três, que irá testar a segurança e eficácia da vacina contra o novo coronavírus, visto os voluntários não terem sido expostos ao vírus após a vacinação.

No entanto, apesar de a segurança e a eficácia ainda não estarem garantidas vários especialistas afirmam que a concessão da patente demonstra a "originalidade e criatividade" da vacina, citados pelo jornal Global Times.