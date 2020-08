A investigação do alegado envolvimento do Podemos no caso de peculato e administração desleal, depois do alegado furto do telemóvel da ex-assessora, levou a oposição espanhola a pedir a demissão do líder do partido, Pablo Iglesias.

Os dirigentes do Podemos, assim como o partido, são acusados de administração desleal, na sequência de uma denúncia apresentada pelo ex-advogado do Podemos, José Manuel Calvente.

Segundo a agência Efe, depois de um mês de julho um tanto conturbado motivado pela investigação ao alegado furto do telemóvel da ex-assessora do Podemos, Dina Bousselham, agosto surge com outra investigação ao Podemos e com vários envolvidos.

Este cenário tem motivado pedidos de demissão e de renúncia de Pablo Iglesias, pelo PP e pelo Vox, enquanto o Podemos atribui esta última acusação a uma tentativa de desestabilizar o partido e o Governo.