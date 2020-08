Depois de ter registado o maior aumento diário desde o início da pandemia, o governo francês vai propor o uso obrigatório de máscaras para trabalhadores.

Esta medida vai ser imposta depois de quase um quarto dos surtos de coronavírus ser detetado em empresas.

A ministra do Trabalho, do Emprego e da Inserção, Elisarevelou ao Le Journal du Dimanche, que a medida sera apresentada na próxima semana às entidades patronais e aos sindicatos e, será elaborada de acordo com todos os conselhos científicos.