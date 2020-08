"É com um coração pesado que partilho que o meu maravilhoso irmão, Robert, morreu pacificamente esta noite", disse Donald Trump, numa declaração.

Robert, irmão mais novo do Presidente dos Estados Unidos, morreu no sábado à noite, aos 71 anos, depois de ter sido hospitalizado em Nova Iorque. Na sexta-feira, Donald Trump visitou o irmão no hospital depois de responsáveis da Casa Branca terem afirmado que o estado do seu irmão era grave.

"Não era apenas o meu irmão, era o meu melhor amigo. A sua ausência será profundamente sentida, mas voltaremos a estar juntos. A sua memória viverá para sempre no meu coração. Robert, amo-te. Descansa em paz", disse Trump numa declaração

A causa da doença não foi revelada.