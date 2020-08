A poucas horas do voo Newark (Nova Jersey)-Porto de ontem, Gonçalo Maia ainda não sabia se poderia embarcar. O analista de dados, que vive há 15 anos nos EUA, fizera o teste na terça-feira para respeitar as regras da TAP (obrigatoriedade de um resultado negativo relativo às 72 horas anteriores para poder embarcar), mas o laboratório não lhe conseguia garantir que o resultado chegaria a tempo de apanhar o comboio entre Baltimore (Maryland) e o aeroporto de Newark. Tem sido assim com muitos portugueses que querem embarcar para Portugal a partir dos EUA e do Brasil desde 1 de agosto, altura em que entrou em vigor o despacho n.º 7595-A/2020, de 31 de julho, que define as medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal e que produz efeitos até ao final deste sábado.



Leia aqui o artigo na íntegra.