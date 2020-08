A família Kardashian volta a estar no centro da polémica por causa do Photoshop. Desta vez, foi uma imagem de Khloe Kardashian que foi alvo de comentários.

Depois de ser divulgado um teaser de um novo episódio da série ‘Keeping Up with the Kardashians', os fãs repararam que Klhoe surge com o mesmo look que usou numa imagem partilhada nas redes sociais no passado mês de maio. Contudo, apesar de o visual ser exatamente o mesmo, a empresária surge totalmente diferente.

Para não deixar margem para dúvidas, os utilizadores compararam as duas imagens e acusam Khloe de usar Photoshop em excesso.