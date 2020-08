Uma mulher de 43 anos sofreu uma queda de quatro metros de altura, esta sexta-feira, da cascata da Portela do Homem, em Terras do Bouro, no Gerês, avançou o Correio da Manhã. A mulher sofreu traumatismos nas ancas e membros inferiores.

O alerta foi registado ás 14h50. A mulher teve de ser resgatada por meios de socorro e acabou por ser transportada no helicóptero do INEM para o Hospital de Braga.