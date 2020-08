Nas últimas 24 horas, Espanha registou quase três mil novos casos de infeção pelo coronavírus - 2.987 casos -, o que representa o maior aumento do número diário de infetados desde o final de maio. Nas últimas semanas, tem-se registado um aumento significativo no número diário de casos no país. Já foram confirmados 342.813 casos em Espanha, desde o início da pandemia.

Foram ainda confirmados 12 óbitos nas últimas 24 horas e um total acumulado de 62 na última semana. No total, o coronavírus já provocou 28.617 vítimas mortais no país.