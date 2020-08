Dois óbitos registados ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, região onde se diagnosticaram 63% dos novos casos

As duas mortes registas nas últimas 24 horas ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo e dizem respeito a um homem, com mais de 80 anos, e uma mulher, entre os 60 e os 69 anos.