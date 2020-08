Já lá vai o tempo em que os potes de salada de fruta eram com as frutas quase sempre muita maduras e a marinar em algum líquido, às vezes das próprias frutas outras de outros sumos, geralmente muito doces. Até me recordo de ver umas misturas de fruta em calda e em lata.

Era eu pequenina e as saladas de fruta eram uma sensação em qualquer festa. E eu pensava para mim "que falta de bom gosto”...

Hoje adoro que uma salada de fruta seja aquilo que nós quisermos, mas principalmente que não tem que ser necessariamente uma sobremesa e que podem ser um treat para as tardes de verão, e se forem arrojados como eu, no que toca a comida, desafio a experimentarem esta ao pequeno-almoço.

Tem todas as boas razões para incluir este pote de fruta na sua vida e além dos benefícios óbvios que já sabemos, aqui temos anti-inflamatórios MEL+GENGIBRE, mas para dar aquele kick valente uma boa dose de + CAYENNE, que contêm capsaicina reconhecida por aumentar levemente a temperatura do corpo, também faz parte de um grupo de alimentos chamados termogénicos. Esses alimentos são reconhecidos por acelerar o metabolismo e aumentar a queima de gordura durante o processo de digestão, e também ouvi dizer que como consequência, auxiliam o emagrecimento.

Uma nota que não posso deixar passar é que ouço muita gente dizer que não pode comer fruta porque engorda. A fruta faz parte de uma alimentação cuidada e com amor por nós próprios. E como tudo na vida o balanço é a chave.

Por Favor não retire a fruta da sua alimentação.

Exóticos Potes com Fruta de Verão, Iogurte caseiro de coco Calda de Mel e Gengibre , Flocos de Cayenne moidos na altura

Ingredientes

Melancia

Melão

Ananás

Banana

Pêssego

Amoras

Castanha de Cajú tostada

Coco laminado Tostado

Flocos de pimenta cayenne moída no momento

Pode optar por outra fruta, manga, papaia também ficam aqui bem principalmente se estiver no Brasil ou em África

Para a Calda

1 pedaço de gengibre descascado e laminado

1 copo de mel

1 copo de água

Casca de limão

Método

Coloque todos os ingredientes numa panela e leve ao lume. Cozinhe por 5 minutos. Deixe arrefecer e guarde no frio durante a noite.

No dia seguinte de manhã, coe a calda para uma garrafa e guarde-a no frio.

Sugiro que vá experimentando até encontrar a textura que mais lhe agrada.

Pode usar nos seus chás, infusões, elixires.

Para o iogurte caseiro

Ingredientes

1 lata de leite de coco

3 cápsulas de probiótico

Método

Refrigere a lata de leite de coco durante a noite, abra no dia seguinte e coloque num recipiente de vidro. Abra as cápsulas de probiótico e misture, utilizando uma colher de pau. Feche com um guardanapo ou tecido de queijo artesanal. Coloque num lugar escuro e quente por 24h. Coloque no frio e sirva-se.