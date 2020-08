Jorge Jesus já está a trabalhar a todo o vapor no Benfica, com vista à preparação da época 2020/21. Apesar de ter negado qualquer tipo de revolução no plantel durante a cerimónia de apresentação como novo treinador dos encarnados, são esperadas várias mudanças neste campo – e algumas já estão à vista de todos. Everton Cebolinha aterrou ontem em Portugal para tornar-se o mais recente reforço do técnico amadorense. O extremo brasileiro vai custar cerca de 20 milhões de euros aos cofres da águia, e chega depois de oito temporadas ao serviço do Grêmio. Em março deste ano, ainda como treinador do Flamengo, Jesus esteve na Fox Sports Brasil e foi convidado a fazer uma análise a Pedrinho, jogador oficializado na altura pelo Benfica. O técnico de 66 anos disse que conhecia jogadores melhores no Brasil, mencionando o nome de... Cebolinha. Para Jesus, o internacional pela seleção canarinha era mesmo o “melhor extremo” a atuar em solo brasileiro. De notar que também Pedrinho chegou a troco de 20 milhões de euros. O extremo de 22 anos atuou na equipa principal do Corinthians nas últimas três temporadas e foi anunciado para esta época quando Bruno Lage ainda era o treinador do clube da Luz. Além de Cebolinha, o Benfica de Jorge Jesus conta já com outros dois reforços: Gilberto e Helton Leite, que assinaram por cinco temporadas, até 2024/25. O guarda-redes, de 29 anos, chega proveniente do Boavista, enquanto o lateral, de 27, vem do Fluminense, numa operação que custou 3 milhões de euros. À semelhança de Cebolinha, também o lateral brasileiro foi um pedido de JJ. “Não conheço muito bem o Helton Leite. O Odysseas conheço porque vi mais jogos do Benfica. Os jogos do Benfica dão no Brasil, os do Boavista não. Queremos ter mais do que um bom guarda-redes”, afirmou há dias, à BTV. Já sobre Gilberto, o técnico revelou que queria ter contratado o jogador, à data para alinhar no Mengão. “Foi um jogador que já tentei antes de ir para o Benfica contratar para o Flamengo. É um jogador tecnicamente evoluído, mas não é um jogador que possa à primeira ideia ser um jogador com uma qualidade técnica muito superior. Mas é muito competitivo, joga 90 minutos sempre muito forte”, analisou, durante a mesma entrevista. “O melhor dele é ofensivamente, faz golos”, rematou.

Os próximos nomes esperados na luz Nos próximos dias, a agitação promete prosseguir no clube da Luz. Jan Vertonghen também já está em Lisboa e realizou ontem os habituais testes médicos. O defesa belga de 33 anos terminou contrato com o Tottenham de José Mourinho e está livre para assinar a custo zero. Vertonghen, que já se encontrava em Portugal a gozar férias, deverá ser oficializado como novo reforço do Benfica ainda esta sexta-feira, juntamente com Cebolinha. Mas há mais: Luca Waldschmidt deverá ser o próximo jogador a aterrar no Seixal, a troco de 15 milhões de euros. O atacante alemão de 24 anos vai deixar os alemães do Friburgo e prepara-se para assinar por cinco temporadas. Ainda no radar das águias mantém-se a esperança na contratação do uruguaio Edinson Cavani. O jogador terminou contrato com o PSG e aceitou escutar a proposta dos encarnados, com o processo a ficar marcado pelos vários avanços e recuos nas últimas semanas.

Recorde-se que o Benfica vai iniciar a época 2020/21 com a disputa da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, no dia 15 ou 16 de setembro.

Esta quinta-feira, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou o calendário oficial da próxima época, que estabelece o início da I Liga para 20 de setembro – com final previsto para dia 19 maio, data que pode ser antecipada (para dia 16) caso não existam equipas portuguesas nas fases finais das provas europeias. Já a Supertaça Cândido Oliveira, entre o campeão FC Porto e o finalista da Taça Benfica, está marcada para 23 de dezembro, entre duas jornadas da Liga, a 20 e a 27 do mesmo mês. Como habitual, a final da Taça de Portugal vai encerrar a época futebolística, no dia 23 de maio.