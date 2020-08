Cerca de trinta concelhos de Portugal continental estão esta sexta-feira em risco máximo de incêndio.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os 30 concelhos pertencem aos distritos de Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Santarém e Faro.

Em risco muito elevado de incêndio estão a maior parte dos municípios do interior Norte e Centro do país e ainda cerca de 10 municípios do Algarve e do distrito de Beja.

A região do Alentejo está em risco elevado de incêndio, bem como cerca de 50 municípios dos distritos de Santarém, Lisboa, Leiria, Coimbra, Viseu, Aveiro, Porto, Vila Real, Braga e Viana do Castelo.

Esta sexta-feira, o IPMA prevê uma pequena descida das temperaturas máximas em todo o território e das temperaturas mínimas no interior da região Sul.