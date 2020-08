O barulho das palavras

As nossas conversas não têm fim. São cerzidas. A cada ponto que completamos, voltamos atrás e fazemos mais um ponto sobre o anterior de forma a que nada se desfie. O Hiren tem a paciência infinita de nos aturar no Calcutá, da Rua do Norte, Bairro Alto. A paciência inacreditável de não nos despejar diretamente das mesas e das cadeiras para o passeio inevitavelmente deserto, nos dias que correm, aflitivamente deserto. Todos nós, do Bernardo Trindade ao Nuno Dias, do Horácio ao Carlos Mendes, do Nuno Miguel Guedes ao Gonçalo, do Rui Veloso ao Tó Melo e ao João Barbosa e ao Jorge Nabais, e mais e mais... dobramos a língua 30 vezes antes de sairmos para o Largo Camões, onde o abraço da alvorada nos espera. “Anoiteço feito um bairro/ Sem brilho algum/ Estamos no interior duma asa/ Que fechou”, escreveu Mário de Andrade.

O sol nasce em qualquer lugar, mas andamos às voltas à procura de o ver, ainda escondido atrás dos edifícios que bordejam o rio. Um frio próprio de horas desacertadas. O fumo do tabaco que entope os pulmões, tanta e tanta coisa que ficou por dizer e que terá de esperar pela oportunidade que as noites longas abrem de horizonte a horizonte. Não quero voltar a casa. Nunca quero voltar a casa! O meu lugar é estar onde não estou, será sempre uma pátria no fim da viagem e cada viagem terminada é o recomeço da seguinte.