Os fundos que não têm fundo e afundam o país

Não consigo perceber como alguns partidos, nomeadamente os da geringonça, alinharam durante tanto tempo na proibição de se revelar, por exemplo, quem eram os maiores devedores da Caixa Geral de Depósitos. Mas isto faz algum sentido?

Há um denominador comum entre as trapalhadas financeiras que de tempos a tempos surgem na comunicação social: fundos e consultoras. Os fundos são tão fundos que ninguém consegue descobrir-lhes o fim; e as consultoras dão a ideia de que fazem o seu trabalho de acordo com quem encomenda o serviço. Se assim não fosse, o que dizer, por exemplo, das consultoras que trabalharam anos a fio em Angola durante o consulado de José Eduardo dos Santos. Ninguém viu que as contas tinham muitos fundos que se perdiam no espaço? Só com a chegada do novo inquilino à Cidade Alta é que as contas passaram a ser claras? E agora? Está tudo em conformidade?

Vem esta conversa a propósito dos negócios duvidosos do Novo Banco que o Público muito bem denunciou. Quem conferiu as contas, além do banco? Quem permitiu, se a notícia estiver imaculada, que se tenha vendido por 123 milhões o que valia mais 125 milhões? Haverá direito a defender o nome dos envolvidos? Mas quem não deve não teme, como diz o ditado. Não consigo perceber como alguns partidos, nomeadamente os da geringonça, alinharam durante tanto tempo na proibição de se revelar, por exemplo, quem eram os maiores devedores da Caixa Geral de Depósitos. Mas isto faz algum sentido?

