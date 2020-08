O PCP divulgou, esta quinta-feira, as regras sanitárias que tem preparadas para a Festa do Avante!, que irá decorrer de 4 a 6 de setembro, na Quinta da Atalaia, no Seixal.

No seu jornal oficial , o Avante!, o partido revela que quer impor o uso de máscara e que todos os eventos serão ao ar livre. No entanto, apesar de admitir limitar a lotação do evento, o PCP continua sem divulgar números.

"As portas da 44.ª edição da Festa do Avante! abrirão mais cedo. De forma a evitar aglomerações junto das entradas, a porta da Quinta da Princesa e a porta da Quinta do Cabo abrirão ao público na sexta-feira, pelas 16h", revela o partido liderado por Jerónimo de Sousa, acrescentando que todos os eventos que normalmente decorriam em tendas, este ano vão realizar-se ao ar livre.

"Haverá mais espaço à disposição dos visitantes. Serão cerca de mais 10.000 m2 que estarão acessíveis aos visitantes, contribuindo assim para o descongestionamento e alargamento de todas as áreas com atividades e para uma adequada circulação", refere.

"A Festa contará com três palcos centrais. O Palco 25 de Abril cresceu 6000 m2, o Auditório 1.º de Maio deixou de ter cobertura passando a ter 5000 m2 ao ar livre. O terceiro palco será o Palco Paz que aglutinará a programação de outros palcos", acrescenta, destacando que "o Avanteatro, que terá enfoque na programação de rua, e o Cineavante, que estará na zona do lago, funcionarão ao ar livre e com área de plateia consideravelmente maior".

O PCP assegura ainda que todos os espaços terão “delimitação de áreas, marcação de corredores e circuitos" e que os espaços de restauração e esplanadas serão reduzidos.

Também a higienização das casas de banho será reforçada e as instalações serão de “grandes dimensões”. “Será garantida a permanência de uma equipa de limpeza em cada instalação e o seu encerramento temporário em horário fixo para limpeza e desinfecção mais frequente e mais profunda", lê-se.

“Aos visitantes da Festa que levem máscara, porque o seu uso será obrigatório no acesso a espaços e a todos os serviços de atendimento", refere o partido, que acrescenta ainda que “serão acrescentados dispensadores de álcool gel”.

O PCP refere que quem pretende acampar na zona poderá fazê-lo, mas haverá "lotação limitada". Outra medida diz respeito à presença de um “assistente de plateia”, a quem competirá facilitar o encaminhamento para a ocupação dos lugares e que terá um papel importante no cumprimento das regras.