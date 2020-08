A Galiza, região do noroeste espanhol, proibiu esta quinta-feira, que pessoas fumem nas ruas ou nas "terrazas" (bares na calçada) caso não seja possível manter uma distância de segurança de pelo menos dois metros entre as pessoas.

A medida inédita contra o novo coronavírus na Espanha é uma resposta ao aumento das infecções nas últimas semanas.

O uso de máscaras "para fumar cigarros ou cigarros eletrónicos (...) na via pública ou ao ar livre, incluindo terraços, só pode ser ignorado se for possível manter sempre uma distância mínima de dois metros entre as pessoas", pode ler-se num boletim lançado pela região.