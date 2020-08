Vestígios do novo coronavírus foram encontrados em asas de frango importadas do Brasil, segundo o Global Times, um jornal oficial do Partido Comunista Chinês (PCC).

De acordo com a publicação, que cita um o Centro de Prevenção e Controlo de Doenças de Shenzhen, os traços do vírus foram encontrados após a realização de testes de ácido nucleico e todo o pessoal na alfândega que entrou em contacto com o produto foi submetido a testes, que deram negativo.

Alguns lotes do produto que deram positivo para o novo coronavírus já tinham sido comercializados mas foram, entretanto, encontrados e confiscados pelas autoridades chinesas. De acordo com a publicação, vestígios do novo coronavírus já tinham sido encontrados em outros produtos congelados, como camarões do Equador.