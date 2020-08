Depois de a avó de Michelle Bolsonaro ter morrido vítima da covid-19, o primeiro de Michelle, o youtuber brasileiro Eduardo D'Castro acusou a primeira-dama brasileira de não ter ajudado a salvar a avó de ambos e diz que vai revelar vários segredos sobre Michelle.

"Tenho muitas coisas para falar, muitas coisas que a gente guardou por anos, anos, pra defender o nome dela e a posição dela. Então ela pode me xingar, ela pode gritar, espernear, falar o que quiser, mentir sobre meu nome, eu não me importo. Não tenho medo e não vou descer ao nível dela, porque se ela não tem educação, os meus pais me ensinaram muito bem", disse esta quarta-feira.

Eduardo acusou Michelle de não ter utilizado a sua posição no país para ajudar a salvar a vida da familiar."Obrigado por você não ter feito absolutamente nada por nossa avó . Tanto poder, tanta influência e por vergonha, sim, vergonha, não ajudou seu próprio sangue. Você ajuda tantas pessoas, participa de tantos projetos pra ajudar os outros e sua própria família, você vira as costas. Triste ver quem você se tornou. Não reconhecemos mais você", escreveu Eduardo.

A primeira-dama terá alegadamente dito ao youtuber que iria processá-lo, de acordo com um print partilhado pelo mesmo no Instagram. "Ela disse que vai me processar. (...) Acompanhem essa tour porque eu não tenho medo dela", afirmou o familiar da mulher de Jair Bolsonaro. O primo de Michelle diz que a primeira-dama brasileira deixou o poder subir-lhe à cabeça e apelida-a de pessoa "mais ingrata" que conheceu na vida.