Comprar uma casa na rua mais cara de Portugal custa, em média, 2 743 000 euros. Este é o valor pedido pelos proprietários da exclusiva Avenida Brasil, em Cascais. O top-10 do ranking das ruas mais caras para comprar casa é dominado por imóveis que se encontram no distrito de Lisboa. Estas são as principais conclusões de um estudo realizado pelo Idealista.

Neste ranking de luxo encontram-se a Avenida Marginal, em Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos, com um preço médio de 2 670 084 euros, e a Rua da Misericórdia, em Lisboa, com um valor médio de 2 609 893 euros.

A completar o top-10 estão ainda a exclusiva urbanização Vale do Lobo, em Almancil, Faro (2 476 245 euros), a Rua Cravos, localizada em Cascais (2 239 944 euros), e a Rua da Junqueira, em Alcântara (Lisboa), onde o preço médio da habitação de luxo ronda os 2 219 324 euros.

Na sétima posição encontra-se a Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, no Estoril, com as casas a um preço médio de 2 080 000 euros. A lista das dez ruas mais caras fica completa com a Avenida Dom Vasco da Gama, na zona de Belém, em Lisboa (1 997 364 euros), a Avenida Montevideu, no Porto (1 988 000 euros), e a Rua Melo e Sousa, no Estoril (1 950 000 euros).

