A fase final da Liga dos Campeões arrancou na noite desta quarta-feira em Lisboa, com a vitória do PSG sobre a Atalanta, no primeiro jogo dos quartos-de-final.

Aos 27 minutos, Mario Pasalic inaugurou o marcador no estádio da Luz, onde as emoções mais fortes estavam reservadas para os instantes finais da partida. Aos 90 minutos, Marquinhos devolveu a igualdade ao encontro e, já em tempo de compensação (92'), Choupo-Moting carimbou a reviravolta, fixando o 2-1 final.

O PSG é a primeira equipa a seguir para as meias-finais da prova milionária.

Esta quinta-feira será a vez de RB Leipzig e Atlético de Madrid defrontarem-se nos quartos, no estádio José Alvalade. No dia seguinte, Barcelona e Bayern Munique vão protagonizar o jogo grande desta fase, que encerra no sábado com o duelo entre o Man. City e o Lyon.