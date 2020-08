Já foram removidos mais de 40 símbolos da Confederação, desde a morte de George Floyd, em maio, em todo o território norte-americano.

Até ao momento, 45 símbolos foram removidos ou relocalizados e 14, entre escolas ou ruas, viram os seus nomes serem alterados.

Enquanto algumas cidades uniram esforços para protegerem estes símbolos, alegando que fazem parte da história e legado, outros optaram pelo contrário. Por exemplo, em Richmond, no estado de Virginia, o mayor Levar Stoney exigiu que todos as estáutas com ligações à Confederação fossem removidas