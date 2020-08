A polícia sul-africana disparou balas de borracha contra populares que exigem a "devolução" de terras em Stellenbosch, no Cabo Oriental, noticiou a televisão sul-africana.

Os manifestantes, alguns deles provenientes de Joanesburgo, exigem a "devolução da terra que lhe foi tirada pela ocupação holandesa no século XVI" e prometem manter o protesto contra o que afirmam ser "o monopólio de capital branco da máfia de Stellenbosch", disse o canal eNCA em direto do local.

Os manifestantes reivindicam também por melhores condições de vida e serviços públicos do Governo do Congresso Nacional Africano (ANC, na sigla em inglês), que acusam de "abandono" desde 1994.

A província do Cabo Ocidental é governada desde a queda do 'apartheid' pelo Aliança Democrática (DA, na sigla em inglês), o maior partido na oposição na África do Sul.