Foi levantada, na tarde desta quarta-feira, a interdição nas praias de Carcavelos e de São Pedro do Estoril, em Cascais, e foi hasteada a bandeira vermelha na praia do Magoito, em Sintra, devido ao aparecimento de Medusa Velella.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) revela que as duas praias afetadas em Cascais foram limpas pela empresa municipal Cascais Ambiente na madrugada desta quarta-feira.

“Durante o dia de hoje, elementos da Capitania, da Polícia Marítima e da Câmara Municipal de Cascais, com apoio dos nadadores-salvadores e dos elementos da Autoridade Marítima Nacional que pertencem aos projetos ‘SeaWatch’ e ‘Praia Segura’, monitorizaram as duas praias afetadas e as restantes praias dos concelhos de Cascais, Sintra e Mafra, com o objetivo de garantir a segurança dos banhistas nestas áreas”, destaca a nota.

“Após esta monitorização, foi esta tarde decidido levantar a interdição nas praias Carcavelos e de São Pedro do Estoril, em Cascais, por estarem reunidas as condições de segurança para a prática de banhos. Esta ação foi articulada entre o Capitão do Porto, a Delegada de Saúde e a Câmara Municipal de Cascais”, acrescenta.

Esta quarta-feira foi hasteada bandeira vermelha na praia do Magoito, em Sintra, interditando a ida a banhos, devido ao aparecimento de Medusa Velella nesta praia. Esta ação foi articulada entre o Capitão do Porto, a Delegada de Saúde e a Câmara Municipal de Sintra.

As entidades envolvidas vão manter a monitorização desta situação e a interdição de ida a banhos será levantada assim que estiverem reunidas todas as condições de segurança.