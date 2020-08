As Maurícias vão pedir uma indemnização compensação pelos graves danos ambientais à Nagashiki Shipping, proprietária do "MV Wakashio", ao proprietário do navio japonês que já derramou mais de mil toneladas de hidrocarbonetos numa zona que é um santuário para a vida selvagem, um recife de Pointe d'Esny, nas águas das Maurícias, anunciou o primeiro-ministro, Pravind Jugnauth.

O primeiro-ministro declarou o derrame um desastre nacional. O governo de Jugnauth está a ser pressionado para explicar porque não toou medidas imediatas para esvaziar o navio quando ele encalhou, a 25 de julho e duas semanas mais tarde, devido à ondulação, o navio rompeu-se e começou a derramar fuelóleo.

Milhares de pessoas têm estado envolvidas nos trabalhos de limpeza, usando bombas improvisadas e folhas de cana de açúcar para tentar conter o petróleo. Estima-se que cerca de 400 toneladas do petróleo derramado já tenham sido removidas do mar.