As autoridades de Saúde britânicas registaram, esta quarta-feira, mais 77 mortes devido à covid-19, elevando assim o número de óbitos registados durante a pandemia para 46.706.

Nas últimas 24 horas, registaram-se ainda mais 1.009 novos casos de covid-19 no país, elevando assim para 313.798 o número de pessoas infetadas no Reino Unido com o novo coronavírus.

O número de novas infeções desceu sensivelmente em relação a terça-feira, dia em que foram registados 1.148 novas infeções. Já o número de mortes ontem não tinha sido dado a conhecer, uma vez que o ministério da Saúde britânico alegou "dificuldades técnicas".