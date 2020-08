Depois de terem surgido notícias que indicavam que ocorreram mais de dez mil de incêndios na floresta amazónica nos primeiros dez dias de agosto, o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, negou estas acusações afirmando que essas notícias são "mentira".

"Essa história de que a Amazónia arde em fogo é uma mentira. E nós devemos combater isso com números verdadeiros. É o que estamos a fazer aqui no Brasil", disse Bolsonaro, numa videoconferência com outros Presidentes e embaixadores sul-americanos, que visou discutir a preservação do meio ambiente na região da Amazónia.

"Nós bem sabemos da importância dessa região para todos nós, bem como dos interesses de muitos países. E também sabemos o quanto nós somos criticados de forma injusta por parte de muitos países do mundo. Nós, com perseverança, determinação e verdade, devemos resistir", acrescentou.

Apesar de Jair Bolsonaro negar o que está a acontecer na Amazónia, dados divulgados pelo Instituto de Pesquisas Espaciais, indicam que a destruição da Amazónia brasileira aumentou 34,5% em 12 meses contados entre julho deste ano e o mesmo mês de 2019.