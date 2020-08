Três pessoas morreram e seis ficaram feridas na sequência do descarrilamento de um comboio de passageiros na Escócia, esta quarta-feira.

Em comunicado, a polícia escocesa revela que entre as vítimas mortais está o maquinista que conduzia a composição.

"Apesar dos esforços dos paramédicos, três pessoas foram declaradas mortas no local", refere a nota, que revela ainda que seis pessoas foram "transportadas para o hospital para tratamento de lesões que, felizmente, não são consideradas graves".

Recorde-se que o comboio descarrilou, esta quarta-feira, perto da cidade de Stonehaven, na Escócia. Na altura, a primeira-ministra, Nicola Sturgeon, considerou o acidente "extremamente grave".

A origem do acidente, segundo as autoridades, estará nas chuvas torrenciais e tempestades dos últimos dias, que provocaram inundações e, consequentemente, problemas nas viagens no centro e leste da Escócia.