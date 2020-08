O Lar de Nossa Senhora da Luz, no concelho de Torres Vedras, no qual se registou um foco de covid-19, registou um morto, que, segundo a instituição explicou em comunicado, era um idoso de 93 anos que se encontrava hospitalizado e que “além de outras morbilidades, tinha um grave problema ao nível da diabetes" e ao qual "já havia sido amputada uma perna", há cinco anos.

De acordo com a direção do lar, há ainda cerca de 30 pessoas infetadas com o novo coronavírus que estão hospitalizadas.

Os 80 utentes do lar, que têm idades superiores a 80 anos, foram todos testados, tendo 48 dado positivo para a covid-19. Também os 78 funcionários foram testados, dos quais 24 acusaram também positivo para o novo coronavírus.

Apesar de inicialmente terem dado 72 pessoas positivo para a covid-19, o número de pessoas infetadas aumentou para 77, segundo o boletim da situação epidemiológica.

As cerca de 30 pessoas internadas foram distribuídas pelos hospitais de Torres Vedras, Abrantes e Lisboa, mais especificamente, o Hospital de Santa Maria.

Esta quarta-feira, serão realizados novos testes à covid-19, segundo a DGS, e também no dia 19 haverá uma nova testagem. Os restantes utentes do lar continuam a ter o apoio da Cruz Vermelha, que enviou dois auxiliares para colmatar a ausência dos 24 trabalhadores que estão infetados e se encontram em quarentena.

Segundo explicou o subdiretor-geral da Saúde, Rui Portugal, o lar encontra-se divido em três zonas: uma onde se encontram as pessoas que testaram positivo, outra onde estão os utentes que tiveram um teste negativo, mas que terão estado eventualmente em contacto com doentes, e uma zona das pessoas negativas, mas com sintomas.

A instituição informa, em comunicado, que "tudo tem sido feito para manter as pessoas, infetadas ou não infetadas, com as condições de apoio médico, alimentar e de higiene pessoal de que necessitam".