A tensão na Bielorrússia continua em níveis altos. Depois de Alexander Lukashenko, no poder há 26 anos, ter vencido as eleições presidenciais no domingo com cerca de 80% dos votos, a sua opositora, Svetlana Tikhanovskaia, anunciou ontem que ia abandonar o país.

Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros lituano, Linas Linkevicius, “Svetlana Tikhanovskaia está a salvo, está na Lituânia”, escreveu no seu Twitter.

“Tomei a decisão sozinha [...] e sei que muitos me condenam, muitos me compreendem, muitos me odeiam”, disse Tikhanovskaia num vídeo publicado pelo órgão de comunicação social online bielorrusso Tut.by. “Penso que esta campanha [presidencial] me endureceu e deu-me toda a força para conseguir suportá-la. Mas continuo a ser uma mulher frágil, tal como no início [da campanha]”.

“As crianças, os filhos, são o que há de mais importante na vida”, acrescentou a candidata que, por razões de segurança, enviou os dois filhos para o estrangeiro, temendo pressões do poder.

Ao i, o historiador David Marples, especialista em história e política contemporânea da Bielorrússia, explica que a única forma legal de acabar com a ditadura no país seria um improvável pedido de demissão de Lukashenko – algo que Marples não acredita que vá acontecer: “Se o resultado oficial das eleições se mantiver, então seria necessário haver novas eleições e, provavelmente, antes de estas terem lugar, seria necessário regressar à Constituição original de 1994, de forma a adotar algumas restrições do poder do Presidente e determinar quanto tempo este pode ficar no poder. Atualmente, os poderes do Presidente são praticamente ilimitados”.

Mas mesmo que este cenário se concretizasse, quão diferente seria o país do leste europeu com Svetlana Tikhanovskaia a liderá-lo? Marples duvida que a candidata da oposição se “reveja como uma Presidente a longo prazo”. “Se ela fosse para o poder, provavelmente ficaria apenas seis meses e depois organizavam-se novas eleições que permitissem que os candidatos originais, como o seu marido, Babariko, e Tsepkalo, se candidatassem. Ela não apresentou uma plataforma clara para além de ser uma líder temporária para normalizar a situação”.

Svetlana Tikhanovskaia é uma antiga professora de Inglês que, depois de o marido, o blogger Sergei Tikhanouski, ter sido preso, se candidatou à Presidência. Sem experiência política prévia, a candidata conseguiu o apoio de dezenas de milhares de bielorrussos. David Marples acredita que esta “folha em branco” que a candidata apresentou foi essencial para conseguir apoio tanto dos populares como das elites.

“Ela é carismática e foi capaz de unir forças bastante díspares que, no passado, sempre estiveram divididas. Assim, ela era aceitável para as elites, para os trabalhadores e para as gerações jovens – especialmente as educadas – e mais velhas”, explicou o especialista. “[Este fenómeno] não teria acontecido com qualquer pessoa. Os candidatos anteriores foram incapazes de fazer o que ela fez, porque representavam interesses específicos, partidos políticos ou pessoas que ocupavam cargos na elite e entraram em conflito com o Presidente”. Por isso, Marples vê mesmo Tikhanovskaia como “uma mensageira da mudança”.