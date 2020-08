O FC Barcelona anunciou, esta quarta-feira, que existe um jogador da equipa que está infetado com covid-19. "Depois dos exames realizados esta terça-feira à tarde ao grupo de jogadores que acaba de iniciar a pré-temporada, um deles acusou positivo por covid-19", pode ler-se numa nota publicada pelo clube catalão.

O jogador não foi identificado pela equipa, no entanto, este grupo que que começou agora a pré-época é composto por nove jogadores, incluíndo o português Trincão. Pedri, Matheus Fernandes, Todibo, Wagué, Aleñá, Rafinha, Miranda e Oriol Busquets também iniciaram agora a pré-época, depois de terem regressado das equipas a que foram emprestados, e também podem ser o jogador a quem o clube se refere.

Apesar de estar infetado, o jogador está "assintomático, encontra-se bem de saúde e está isolado em casa" e não esteve em contacto com os jogadores que vão seguir para Lisboa, esta quinta-feira, para disputar a Liga dos Campeões. "Todas as pessoas que estiveram em contacto com o jogador infetado foram testadas", acrescenta o clube.