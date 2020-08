O Reino Unido registou, esta terça-feira, 1148 novos casos de covid-19, elevando assim o total de casos registados no país, desde o início da pandemia, para 311.641. Este foi o maior número de infeções diárias registado desde o final de junho.

Quanto ao número de óbitos, o ministério da Saúde indicou “dificuldades técnicas” para não atualizarem o número de mortes registadas nas últimas 24 horas. No total, o país regista 46.526 mortes, de acordo com o último balanço, feito esta segunda-feira.

A multiplicação dos surtos no país regista-se, sobretudo, no norte e no centro.