As redes sociais foram inundadas esta terça-feira com fotografias de habitantes de Hong Kong acompanhados com exemplares do jornal Apple Daily, em protesto contra a prisão de Jimmy Lai, magnata dos média pró-democracia, e as buscas policiais nas suas publicações, esta segunda-feira.

Os cidadão de Hong Kong defendem que a compra de um Apple Daily é um "ato de resistência".

As mensagens de apoio à publicação inundaram o Twitter, depois de grupos pró-democracia terem apelado à população do território para que compre o jornal ou invista em ações do grupo editorial Next Digital, que publica o diário.

Just to remind you what Apple Daily means to HK pic.twitter.com/yREGATUuv4 — Michi Dada (@kaerisjaojuan) August 10, 2020

"Uma maçã [nome do jornal] por dia mantém longe o ditador", pode ler-se num comentário no Twitter, um jogo de palavras com o provérbio inglês "uma maçã por dia mantém longe o médico".

Jimmy Lai, altamente crítico de Pequim e da Lei de Segurança Nacional, foi detido na segunda-feira, tal como dois dos seus filhos e vários executivos do grupo Next Digital, sob a acusação de "conluio com forças estrangeiras" e fraude, ao abrigo da nova lei de segurança.