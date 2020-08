O Presidente norte-americano, Donald Trump, teve de ser retirado de uma sala na Casa Branca por um agente dos Serviços Secretos, que tem a função de o proteger, depois de ter acontecido um tiroteio perto da residência presidencial.

Ao regressar à sala, o Presidente disse que os agentes do Serviço Secreto dispararam sobre uma pessoa "no exterior da Casa Branca", a qual, acrescentou, "estava armada".

Uma jornalista da Bloomberg captou o momento em vídeo.

"It might not have anything to do with me," Trump tells us after law enforcement shot a suspect outside the White House. pic.twitter.com/sKJLxIbV6h