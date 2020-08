A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a montar uma megaoperação em torno da fase final da Liga dos Campeões que começa esta quarta-feira, em Lisboa. Em conferência de imprensa, o superintendente Luís Elias sublinhou que, uma vez que não há adeptos a assistir aos jogos, o foco da PSP estará nos hotéis onde as equipas vão ficar hospedadas, os locais de treino e também os estádios. Mas não só.

"Há um planeamento num contexto diferente, mas com medidas de segurança reforçadas. A Unidade Especial de Polícia garantirá a segurança pessoal das oito equipas, centrar-se á nos estádios e locais de treino, mas abrange também espaços como o aeroporto numa abordagem de prevenção de desordens públicas ou intrusão no espaço das equipas que possam perturbar a segurança dos intervenientes do espetáculo", sublinhou Luís Elias, dizendo que esta é uma megaoperação "atípica e complexa".

Com o objetivo de também evitar ajuntamentos, o comandante da PSP Paulo Pereira sublinhou ainda que haverá um controlo apertado na área metropolitana de Lisboa.

"A área metropolitana de Lisboa está em estado de contingência até às 23h59 de dia 14 de agosto. É a maior competição desportiva que se realiza este ano em contexto mundial. É uma responsabilidade para Portugal e para a PSP", alertou, dizendo ainda que as perturbações de desordem pública ou "intromissões" em unidades hoteleiras ou locais vão ser um foco de atenção por parte das autoridades.

Os jogos dos quartos-de-final, meias-finais e final, recorde-se, vão ser disputados nos estádios da Luz e de Alvalade, entre 12 e 23 de agosto.