O primeiro-ministro libanês, Hassan Diab, anunciou, durante a tarde desta segunda-feira, a sua demissão. A saída acontece depois de os ministros libaneses se terem demitido esta segunda-feira, na sequência das manifestações que têm vindo a acontecer.

Hassan Diab dirigiu-se ao país, no palácio presidencial, afirmando que a explosão no porto de Beirute, que ocorreu no dia 4 foi resultado de uma corrupção endémica. "Estamos com o povo no pedido do julgamento dos responsáveis por este crime", acrescentou, citado pela Sky News.

O primeiro-ministro definiu como “verdadeira catástrofe” as explosões que ocorreram e que causaram pelo menos 160 mortos e mais de 6 mil feridos.

O acontecimento veio agravar a situação do país que, para além de estar a ser afetado pela pandemia de covid-19, já enfrentava uma grave crise económica e social, marcada por vários protestos no Líbano. A demissão do primeiro-ministro já tinha sido anunciada pelo ministro da Saúde, Hamad Hassan. No dia seguinte às explosões, habitantes saíram às ruas em protesto contra a corrupção.